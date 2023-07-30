Pendikspor, Alanya Kestelspor'dan 2 takviye yaptı Süper Lig ekiplerinden Pendikspor, genç sol bek Furkan Mehmet Doğan ve sağ kanat Muhammet Enes Erdem'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Osman Özköylü yönetimindeki İstanbul ekibi, TFF 3. Lig temsilcisi Alanya Kestelspor'dan sol bek Furkan Mehmet Doğan ve sağ kanat Muhammet Enes Erdem'i kadrosuna kattı.

2 transfer de açıklandı

Kulübün sosyal medya hesabından "Ailemize hoş geldin Furkan Mehmet Doğan" başlığıyla yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Pendikspor'umuz son olarak Alanya Kestelspor forması giyen genç sol bek Furkan Mehmet Doğan'ı renklerine bağladı.

İstanbul ekibinden "Ailemize hoş geldin Muhammet Enes Erdem" başlığıyla yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı: