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Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Halil Akbunar'ı renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Yeniden Süper Lig'de
"Halil Akbunar Pendiksporumuz'da! Pendikspor'umuz Eyüpspor'dan Halil Akbunar'ı renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Halil Akbunar!"
İstanbul temsilcisinin sağ kanat oyuncusu ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardığı belirtildi.
Pendikspor gün içerisinde Nuno Sequeira ve Emre Taşdemir transferlerini de açıklamıştı.
Göztepe'de ter dökmüştü
bonservisi Eyüpspor'da bulunan 29 yaşındaki futbolcu Akbunar, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 4 gol ve 7 asistlik performans ortaya koydu.
Milli futbolcu daha önce Göztepe formasıyla Süper Lig'de boy göstermişti.