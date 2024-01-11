Pendikspor, Kayserispor'dan Mame Thiam'ı kadrosuna kattı Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Mame Thiam'ın takımdan ayrıldığını ve Pendikspor'a transfer olduğunu açıkladı.

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Süper Lig'de 19 hafta sonunda topladığı 15 puanla küme düşme hattında yer alan Ivo Vieira yönetimindeki Pendikspor, devre arası transfer dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.

Ligin ikinci yarısında çıkışa geçmek isteyen İstanbul ekibi, gol krallığında Edin Dzeko ve Mauro Icardi'nin arkasında 11 golle üçüncü sırada yer alan Kayserispor'un forveti Mame Thiam'ı renklerine bağladı.

"Pendikspor'da başarılar diliyorum"

Kayserispor'un basın sözcüsü Samet Koç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Thiam'ın Pendikspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Samet Koç'un açıklaması şu şekilde:

Büyük Kayserispor taraftarı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncumuz Mame Baba Thiam ile geçtiğimiz aylarda defaatle sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk. Ancak Kayserispor'un yeni dönemde belirlediği ekonomik program çerçevesinde oyuncumuz ile anlaşma sağlayamadık. Kendisi sezon sonu bedelsiz gitmek yerine devre arasında bir takıma giderek Kayserispor'a para kazandırmıştır, bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum ve Pendikspor'da başarılar diliyorum.

Kayserispor'la 76 maça çıktı

Son üç sezondur Kayserispor forması giyen 31 yaşındaki futbolcuyu daha önce Galatasaray, renklerine bağlamak istemişti.

Kariyerinde Inter, Juventus ve PAOK gibi önemli kulüplerde oynayan Senegalli isim, ülkemizde ise Kasımpaşa ile Fenerbahçe'de forma giymişti.

Kayserispor'la 76 maça çıkan tecrübeli futbolcu, bu karşılaşmalarda 31 gol ve 10 asistle mücadele etti.