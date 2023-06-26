Pendikspor'da hedef Cicaldau Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pendikspor ligde başarılı ve kalıcı olmak için tecrübesi olan oyunculara yöneliyor. Pendikspor'un hedefindeki isimlerden biri Galatasaray'ın Romen oyuncusu Cicaldau.

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, flaş bir kadro kurmak adına adımlar atıyor. İstanbul ekibi, Galatasaray'ın Rumen oyuncusu Cicaldau'nun peşinde. Pendikspor'un başarılı orta sahayı kiralama konusunda oldukça ısrarcı olduğu ve oyuncunun tüm maaş maliyetini karşılamaya hazır olduğu öğrenildi. İyi bir rakama satmak istiyor Geçen sezon Al Ittihad'ta kiralık forma giyen Cicaldau için Galatasaray'ın önceliği oyuncuyu iyi bir rakama satmak. BAE ekibinde toplam 30 maça çıkan Cicaldau, 5 gol ve 7 asist yaptı.