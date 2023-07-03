Pendikspor'dan Ersin Destanoğlu harekatı

Geçtiğimiz sezonlara damga vuran Ersin Destanoğlu, kalesini Mert Günok'a kaptırdıktan sonra adeta çakıldı.
Fransa Ligi'nden büyük teklifler alan genç futbolcuya artık Avrupa'dan resmi teklif gelmezken Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Ersin'e teklif yaptı.
Avrupa'dan teklif gelmezse gidebilir
Welinton'u kadrosuna katan İstanbul ekibi, Ersin'i de kiralamak için kolları sıvarken 22 yaşındaki file bekçisinin Avrupa'dan teklif gelmemesi halinde oynayacağı bir takıma gitmeyi istediği öğrenildi.
Beşiktaş'la 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Ersin'in 5 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor.