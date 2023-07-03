Pendikspor'dan Ersin Destanoğlu harekatı Beşiktaş'ın 22 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu'na Süper Lig'in yeni takımı Pendikspor talip oldu.

Geçtiğimiz sezonlara damga vuran Ersin Destanoğlu, kalesini Mert Günok'a kaptırdıktan sonra adeta çakıldı.

Fransa Ligi'nden büyük teklifler alan genç futbolcuya artık Avrupa'dan resmi teklif gelmezken Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor, Ersin'e teklif yaptı.

Avrupa'dan teklif gelmezse gidebilir

Welinton'u kadrosuna katan İstanbul ekibi, Ersin'i de kiralamak için kolları sıvarken 22 yaşındaki file bekçisinin Avrupa'dan teklif gelmemesi halinde oynayacağı bir takıma gitmeyi istediği öğrenildi.

Beşiktaş'la 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Ersin'in 5 milyon euroluk piyasa değeri bulunuyor.