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    Pep Guardiola: 3-4 güne her şey olabilir

    Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Ronaldo ve Harry Kane transferleriyle ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 15:50
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 15:54
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    Pep Guardiola: 3-4 güne her şey olabilir

    Transfer dönemi devam ederken, takımlar kadrolarını güçlendiremeye devam ediyor.

    Manchester City de Cristiano Ronaldo ve Harry Kane'i kadrosuna katmak istiyor. Kane ve Ronaldo takımlarıyla antrenmanlara çıkmıyor. Bu durum, transfer dedikodularını iyice güçlendiriyor.

    "3-4 GÜNE HER ŞEY OLABİLİR"

    Konuyla alakalı Manchester City'nin hocası Pep Guardiola açıklamada bulundu.

    Guardiola açıklamasında, "Harry Kane, Tottenham'da kalacağını açıkladı.  Cristiano Ronaldo, Juventus'un futbolcusu. Nerede oynamak istediğine Cristiano karar verecek. Başka bir şey söyleyemem. Transfer döneminin kapanmasına 3-4 gün kaldı. Her şey olabilir!" ifadelerini kullandı.

    Pep Guardiola: 3-4 güne her şey olabilir #1

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