Pereira 3 transfer istiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, takımdaki kalite dengesini her bölgede kurmak için transfer istedi. Bu çerçevede 2 kanat 1 forvet alınması için planlama yapıldı.

Fenerbahçe ’de teknik direktör Vitor Pereira, doğrudan ilk 11’de yer alabilecek transfer istedi.

Genel çerçevede takımın performansından memnun kalınsa da, şampiyonluk yarışı ve uzun maratonda risk alınmayacak. Bu çerçevede üç transfer yapılması planlanıyor.

KANAT BÖLGESİ GÜÇLENMELİ

Transfer yapılmasının temel sebebi, takımdaki kalite dengesini her bölgede kurmak... Özellikle orta sahada çok güçlü alternatifleri olan sarı-lacivertliler, benzer bir yapıyı diğer bölgeler için de kurmak istiyor.

Savunmanın merkezi ve kale güçlü görünürken, bunun dışında kalan bölgeler için takviye söz konusu oldu.

Bir zincirin halkaları gibi tüm isimlerin aynı seviye ve kalitede olması, Portekizli teknik adamın istediği oyununu sahaya daha kolay ve kısa sürede yansıtmasını sağlayacak. Bu çerçevede golcü ve kanat transferi yapılacak. Kanat için iki takviye düşünülüyor.

YÖNETİM ACELE ETMEK İSTEMİYOR

Milliyet'in haberine göre; yönetim, transfer çalışmalarını yaparken de acele edip hata yapmak istemiyor. Mevcut kadro ile lige başlanma ihtimali üzerinde duruluyor. Transfer döneminin sonuna kadar en iyi oyuncuları getirmek için sarı-lacivertliler titiz bir çalışma yürütüyor.