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    Pereira'nın son şansı Galatasaray derbisi

    Pereira'nın son şansı Galatasaray derbisi

    Fenerbahçe'de aldığı kötü sonuçlar nedeniyle eleştirilen Vitor Pereira'nın geleceği için sarı-lacivertli yönetim, Galatasaray derbisi sonrasını beklemeye karar verdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 09.11.2021 - 15:53
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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligde aldığı kötü sonuçlar nedeniyle oldukça eleştiriliyor.

    Son üç lig maçını kaybettikten sonra Kayserispor karşısına mutlak üç puan almak için çıkan sarı-lacivertliler, arka arkaya dördüncü mağlubiyetin eşiğinden son saniye penaltısı ile döndü.

    Oynanan kötü futbol ve dört maçtır takımın kazanamaması sonrasında yönetimde, Teknik Direktör Vitor Pereira’nın geleceği masaya yatırıldı.

    Pereira nın son şansı Galatasaray derbisi #1

    GELECEĞİ DERBİ SONRASINA BIRAKILDI

    Milliyet'in haberine göre; sarı-lacivertli yönetimde, Portekizli teknik adamla yolların ayrılması yönünde görüşler bildirilse de an itibarıyla milli maçlar sonrasındaki ilk karşılaşma olan Galatasaray derbisini bekleme eğiliminin arttığı ifade edildi.

    Daha önceki teknik adam krizlerinde hep B planı bulunan Fenerbahçe yönetimi, bu kez ne yapacağını bilemiyor.

    Pereira nın son şansı Galatasaray derbisi #2

    SON 3.5 SEZONDUR HOCA TARTIŞMALARI YAŞANIYOR

    2018-19 sezonunda Cocu, 10. haftada gönderilirken, 2019-20 sezonunda da deplasman yenilgileri nedeniyle Ersun Yanal ismi tartışılmış, ligin ikinci yarısında da ayrılmıştı. 2020-21 sezonunda da Erol Bulut’la yaşanan inişli çıkışlı günler sonunda genç teknik adam, sezon tamamlanamamıştı. Şimdi benzer bir tablo da Vitor Pereira ile yaşanıyor.

    Pereira nın son şansı Galatasaray derbisi #3

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