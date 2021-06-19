Perotti: İtalya'ya dönmek istiyorum

Sarı-lacivertli ekibin verim alamadığı kanat oyuncusu Perotti yaptığı açıklamada, "Kendi adıma İtalya'ya geri dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin geçen sezon büyük umutlarla transfer ettiği ancak sakatlığı nedeniyle istediği verimi alamadığı Diego Perotti, ayrılık sinyalleri vermeye devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Arjantinli futbolcusu, Sky Sports'a özel açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı hakkında bilgi veren Perotti, İtalya'ya geri dönmek istediğini açıkladı.

“FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜM”

Perotti açıklamalarında, “Futbolu bırakmayı düşündüm. Böyle bir sakatlık yaşadığınızda kendi kendinize devam etmek için gerekli motivasyona sahip olup olmadığınızı sorarsınız. Bir de bu süreçte tamamen kendi başıma kaldığım gerçeği var. Ameliyat ve rehabilitasyon masrafları da bana aitti.





“İTALYA HALA KALBİMDE”

Geleceğimle ilgili konuşacak olursak, oğlum Genoa'da doğdu. O şehir hakkında ne hissettiğimi herkes biliyor, burası ailemin bir parçası. Yine de Fenerbahçe ile anlaşmamın bitmesine 1 yıl kaldı. Ama İtalya hala İtalya, kalbimde olan bir ülke.





“İTALYA'YA DÖNMEK İSTİYORUM”

Hepimiz futbolun nasıl işlediğini biliyoruz, kesin bir durum yok ve asla asla diyemezsiniz. Ama kendi adıma İtalya'ya geri dönmek istiyorum.

Genoa beni geri almak isterse onlarla görüşmek isterim." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maça çıkan Diego Perotti, 3 gol katkısı verdi. Perotti'nin Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.