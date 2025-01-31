Persepolis, Serdar Dursun'u transfer etti

Haber Merkezi
İran'ın Persepolis takımını çalıştıran tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal, Türkiye'den ilk transferini gerçekleştirdi.
Başarılı teknik adam, hücum bölgesine Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı eski oyuncusunu transfer etti.
Persepolis, son olarak Alanyaspor forması giyen Serdar Dursun'u renklerine bağladığını duyurdu.
PİYASA DEĞERİ 400 BİN EURO
400 bin euro piyasa değeri bulunan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon Alanyaspor'la 15 resmi maça çıktı.
Forvet oyuncusu, bu karşılaşmalarda gol veya asist katkısı üretemedi.
Serdar kariyerinde; Fenerbahçe, Fatih Karagümrük, Eskişehirspor, Darmstadt ve Greuther Fürth gibi önemli takımların formasını giydi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış