Petrol
123.28
-0.24%
Euro
18.5243
0.71%
Dolar
17.225
0.58%
Altın
1.024
0.33%
Borsa
255
0.38%
Bitcoin
525.575
0.79%
BTXN Coin
11.19
-0.35%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Pinheiro, Beşiktaş'a gelmeme nedenini açıkladı

    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası takımın başına getirilmek istenen Bruno Pinheiro, "Estoril ile sözleşmemize saygı duymam gerekiyordu. Ayrıca fesih konusunda da Beşiktaş'la anlaşma sağlanamadı" dedi.
    • 09.06.2022 - 11:50
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 12:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Pinheiro, Beşiktaş'a gelmeme nedenini açıkladı

    Beşiktaş'ta geçen sezon Sergen Yalçın sonrası teknik direktörlüğe getirilmek istenen Bruno Pinheiro, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

    Record'a konuşan 45 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'a gidişinin nasıl gerçekleşmediği sorusuna, "Estoril gitmemi istemedi. Ekim ayında bana yeni kontrat önerildi, anlaştık ancak imza olmadı.

    "Sözleşmemize saygı duymam gerekiyordu"

    Estoril iyi niyetli davrandı ve yeni kontrat imzalanmamasına rağmen bana yeni sözleşmede yazan maaşı ödemeye başladı. İmzalanmayan kontratta bir fesih maddesi vardı, kulübe söz verdiğim için gitmeyi uygun görmedim. Estoril ile sözleşmemize saygı duymam gerekiyordu. Ayrıca fesih konusunda da Beşiktaş ile anlaşma sağlanamadı." ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro'da yaşanan olumsuzluk sonrası önce Önder Karaveli, daha sonra ise Valerien Ismael göreve gelmişti.

    Pinheiro, Beşiktaş a gelmeme nedenini açıkladı #1


    İlginizi Çekebilir

    Tarhan Erdem hayatını kaybetti
    Yaşam

    Tarhan Erdem hayatını kaybetti

    İspanya donanmasına ait San Jose batığından yeni görüntüler geldi
    Dünya

    İspanya donanmasına ait San Jose batığından yeni görüntüler geldi

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!
    Tesla

    Fenomen Ceo yeni yatırımı ile Dünyayı salladı!

    Görüş Bildir