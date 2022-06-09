Pinheiro, Beşiktaş'a gelmeme nedenini açıkladı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sonrası takımın başına getirilmek istenen Bruno Pinheiro, "Estoril ile sözleşmemize saygı duymam gerekiyordu. Ayrıca fesih konusunda da Beşiktaş'la anlaşma sağlanamadı" dedi.

Beşiktaş'ta geçen sezon Sergen Yalçın sonrası teknik direktörlüğe getirilmek istenen Bruno Pinheiro, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.

Record'a konuşan 45 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş'a gidişinin nasıl gerçekleşmediği sorusuna, "Estoril gitmemi istemedi. Ekim ayında bana yeni kontrat önerildi, anlaştık ancak imza olmadı.

"Sözleşmemize saygı duymam gerekiyordu"

Estoril iyi niyetli davrandı ve yeni kontrat imzalanmamasına rağmen bana yeni sözleşmede yazan maaşı ödemeye başladı. İmzalanmayan kontratta bir fesih maddesi vardı, kulübe söz verdiğim için gitmeyi uygun görmedim. Estoril ile sözleşmemize saygı duymam gerekiyordu. Ayrıca fesih konusunda da Beşiktaş ile anlaşma sağlanamadı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Bruno Pinheiro'da yaşanan olumsuzluk sonrası önce Önder Karaveli, daha sonra ise Valerien Ismael göreve gelmişti.