Pirlo, Chelsea'den Giroud'yu istiyor

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Chelsea'nin 34 yaşındaki forveti Olivier Giroud'yu istiyor.

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, golcü transferi isterken Chelsea'nin Fransız forveti Olivier Giroud transferine sıcak baktığını açıkladı.

PIRLO DA SÖYLEMİŞTİ

34 yaşındaki oyuncunun takıma katkı vereceğine inan Pirlo, DAZN'a verdiği röportajda, "Transfer dönemi başlıyor. Kulüple neler yapmak istediğimizi ve fırsatlarımızı konuştuk. Belki bir forvet, oyuncularımız arasına katılır. Giroud? İyi olabilirdi." dedi.

Fransız oyuncu, bu sezon Chelsea formasıyla 21 maça çıktı ve 12 gol attı.