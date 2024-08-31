Pisa, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı kiraladı İtalya Serie B ekiplerinden Pisa, Olimpiu Morutan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığı açıkladı.

Haber Merkezi

Transfer döneminin son günlerini hareketli bir şekilde geçiren Galatasaray'da bir veda daha yaşandı.

Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e, Wilfried Zaha'yı da Lyon'a kiralayan sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılan bir diğer isim Olimpiu Morutan oldu.

ANKARAGÜCÜ'NDEN GALATASARAY'A DÖNDÜ

Geride bıraktığımız sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Rumen futbolcu, Galatasaray'a geri dönmüştü.

YENİDEN PİSA'YA KİRALANDI

Başkent ekibinde sakatlık geçiren ve sahalardan uzun bir süre ayrı kalan yetenekli oyuncu, İtalya Serie B ekibi Pisa'ya geri döndü.

Sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonunda Pisa'ya kiraladığı Morutan'ı bir kez daha mavi-siyahlı takıma gönderdi.

GALATASARAY PERFORMANSI

2021 yılında 4.10 milyon bonservis bedeli karşılığında FCSB'den Galatasaray'a transfer olan 25 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, sarı-kırmızılı forma ile 36 maça çıktı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.