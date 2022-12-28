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    Pisa, Morutan'ın bonservisini almak istiyor

    Galatasaray'dan İtalya Serie B ekibi Pisa'ya kiralanan Rumen oyuncu Olimpiu Morutan, göstermiş olduğu performansla dikkatleri çekti. Pisa'nın 23 yaşındaki ismin bonservisini almak istediği öğrenildi.
    • 28.12.2022 - 16:28
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    Pisa, Morutan'ın bonservisini almak istiyor

    Galatasaray'ın sezon başında Serie B takımlarından Pisa'ya kiraladığı genç futbolcu Olimpiu Morutan hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

    Pisa görüşmelere başladı

    Rumen basınından gazeteci Emmanuel Roşu'nun haberine göre; 5.5 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Olimpiu Morutan'ın bonservisini Galatasaray'dan almak isteyen Pisa, bu ücreti düşürebilmek için Galatasaray ile görüşmelere başladı.

    Haberde, Pisa'nın Rumen oyuncunun performansından çok memnun olduğu ve takımda kalıcı olarak kalmasını istediği yazıldı.

    Pisa, Morutan ın bonservisini almak istiyor #1

    Bu sezon 17 mücadeleye çıktı

    Galatasaray, Morutan'ı Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon euro transfer bedeliyle kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar ile toplam 34 resmi maçına çıkan orta saha 3 gol attı 3 de asist yaptı.

    23 yaşındaki Morutan, bu sezon Pisa formasıyla çıktığı 17 maçta 4 gol 7 asist kaydetti.

    Pisa, Morutan ın bonservisini almak istiyor #2


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