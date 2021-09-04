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    Pjanic, frikikte Messi'den sonra en iyisi

    Pjanic, frikikte Messi'den sonra en iyisi

    Avrupa'nın 5 büyük liginde Messi'den sonra en çok frikik golü olan isim Miralem Pjanic.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 04.09.2021 - 17:12
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    Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde adeta transfer bombasını patlattı. Dünyaca ünlü orta saha Miralem Pjanic, Barcelona'dan Beşiktaş'a transfer oldu.

    31 yaşındaki orta sahanın siyah-beyazlılara katılması taraftarı oldukça heyecanlandırdı.

    Barcelona, Juventus ve Roma gibi büyük kulüplerde oynayan Pjanic, kariyerinde toplamda 552 maça çıktı. Görev aldığı bu maçlarda oynadığı takımlara 73 gol 108 asistlik bir katkı sağladı.

    Pjanic'in en iyi golleri İZLE

    MESSI'DEN SONRA EN FAZLA FRİKİK ATAN OYUNCU

    Pjanic'in en çarpıcı istatistiği ise frikikte...

    Opta verilerine göre, Serie A'ya transfer olduğu 2011/12'den bu yana Avrupa'nın beş büyük liginde Lionel Messi'nin (36) ardından en fazla frikik golü atan oyuncu Miralem Pjanic (16)

    Kariyerine 7 büyük kupa sığdıran Bosnalı oyuncu artık beşiktaş için ter dökecek.

    Pjanic, frikikte Messi den sonra en iyisi #1

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