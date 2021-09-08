Beşiktaş'ın yeni transferi Pjanic İstanbul'a geldi.

Beşiktaş’ın geçtiğimiz hafta UEFA’ya verilecek listelerin son gününde transfer ettiği yıldız futbolcu Miralem Pjanic işlemlerin yapılmasının ardından Bosna Hersek Milli Takımı kampına katılmıştı.

Bugün İspanya'dan İstanbul’a dönen 31 yaşındaki futbolcuyu siyah-beyazlı taraftarlar coşkuyla karşıladı.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a gelen Pjanic’e Beşiktaşlı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

KARTAL SELAMI VERDİ

Yıldız futbolcu da elindeki tesbih ile kartal pozu verdi.

Miralem Pjanic daha sonra Beşiktaşlı yetkililerle birlikte alandan ayrıldı.

"BİRLİKTE BİRÇOK KUPA KAZANACAĞIZ"

Pjanic, transfer olduktan sonra ilk açıklamalarında, "Beşiktaş taraftarları en iyisi. Stadyumda sizleri göreceğim günü gerçekten iple çekiyorum. Birlikte birçok başarı ve kupa kazanacağımızı biliyorum. Yakında görüşeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Pjanic İstanbul'da İZLE