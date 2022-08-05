Petrol
94.13
0.01%
Euro
18.388
0.07%
Dolar
17.9666
0.32%
Altın
1.032
0.13%
Borsa
2737
0.00%
Bitcoin
417.908
1.30%
BTXN Coin
8.04
-5.18%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 28 C

    Plea, Borussia Mönchengladbach ile sözleşme uzattı

    Uzun bir süredir Fenerbahçe’nin gündeminde olan golcü oyuncu Alassane Plea, Bundesliga temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile olan sözleşmesi 2025’e kadar uzattı.
    • 05.08.2022 - 15:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Plea, Borussia Mönchengladbach ile sözleşme uzattı

    Spor Toto Süper Lig 'de 2022-23 sezonun başlamasına saatler kala transferde gaza basan Fenerbahçe 'ye, Fransız golcü Alassane Plea'dan kötü haber geldi. Oyuncuyla ilgili Borussia Mönchengladbach flaş bir karar aldı.

    Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarına da devam ediyor.

    Golcü transferi için yoğun mesai harcayan Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden biri de Alassane Plea'ydı. Borussia Mönchengladbach'ın, 29 yaşındaki forveti bırakmaya niyetinin olmadığı bildirildi.

    Plea, Borussia Mönchengladbach ile sözleşme uzattı #1

    2025'e kadar sözleşme uzattı

    Plea için Everton'ın 10 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı ancak Mönchengladbach'ın paraya ihtiyaç duymadığı ve Fransız futbolcunun yerini dolduracak ismi bulamadığı için bu öneriye soğuk yaklaştığı aktarıldı. Alman temsilcisi, oyuncunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını resmen duyurdu.

    Mali asıllı Fransız futbolcu Mönchengladbach formasıyla çıktığı 143 karşılaşmada, 47 gol atarken 30 da asist yapma başarısı gösterdi.

    Plea, Borussia Mönchengladbach ile sözleşme uzattı #2


    İlginizi Çekebilir

    Aksaray'da, U dönüşü yapan otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü
    3. Sayfa

    Aksaray'da, U dönüşü yapan otomobil tırla çarpıştı: 2 ölü

    65'inci sezona girecek olan Süper Lig'in en farklı skoru Beşiktaş'a ait
    Futbol

    65'inci sezona girecek olan Süper Lig'in en farklı skoru Beşiktaş'a ait

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!
    Tesla

    Başarılı iş adamı yeni kripto projesini anlatıyor!

    Görüş Bildir