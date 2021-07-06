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    Podolski, Gornik Zabrze'de

    Podolski, Gornik Zabrze'de

    Gornik Zabrze, Lukas Podolski'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2021 - 11:40
    • Güncelleme : 06.07.2021 - 12:34
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    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren Lukas Podolski'nin yeni takımı belli oldu.

    Podolski ile Gornik Zabrze'nin yanı sıra Queretaro ve Fortaleza gibi ekiplerle birlikte Türkiye ve Katar'dan bazı takımlar Lukas Podolski ile yakından ilgileniyordu.

    Alman futbolcu cevap önceliğini Gornik Zabrze'ye tanımış ve köklü kulübün eski oyuncusundan haber beklemişti.

    Podolski, Gornik Zabrze'de İZLE

    “EVİNE HOŞ GELDİN”

    Zabrze transferi sosyal medya hesabından paylaştı.

    Polonya kulübünden paylaşılan videoda, “Zamanı geldi, evine hoş geldin.” ifadeleri kullanıldı.

    Podolski, Gornik Zabrze de #1

    Podolski, Gornik Zabrze de #2

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