Pogba ile Hazard'ın takası gündemde

İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Fransız futbolcu Paul Pogba'nın menajeri Mino Raiola, oyuncusunun Real Madrid'e Eden Hazard karşılığında transfer olabileceğini ima etti.

Dünyaca ünlü menajer Mino Raiola, Manchester United'da forma giyen oyuncusu Paul Pogba'nın Real Madrid'e transferiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İspanyol basınından AS'a röportaj veren Raiola, "Pogba için Zinadine Zidane için oynamak her zaman çok çekici bir şey olduğunu inkar edemem. Zidane, Pogba'nın idolü" dedi.

POGBA HAZARD TAKASINI İŞARET ETTİ

Geçtiğimiz aylarda 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda Manchester United'dan ayrılabileceğini belirten ünlü menajer, "Hiçbir şeyin imkansız olmadığını düşünüyorum, ancak futbol günlük iştir. Esnek olmalısınız. Ya Madrid yarın Hazard-Pogba takası yapmak isterse? Bu sadece bir örnek. Ama dört taraf da hoşuna gidiyorsa, neden olmasın?" diyerek olası Pogba Hazard takasını işaret etti.