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    Portekiz basını: Galatasaray, Ferro'yu istiyor

    Portekiz basını: Galatasaray, Ferro'yu istiyor

    Portekiz basını Galatasaray'ın Benfica forması giyen Ferro ile ilgilendiğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.01.2021 - 13:50
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 14:16
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    Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Benfica'da forma giyen stoper Ferro ile ilgilendiği belirtildi.

    FERRO KİRALANMAK İSTENİYOR

    Portekiz basınından Record'un haberine göre Galatasaray, Ferro'yu transfer etmek için girişimde bulundu.

    Portekiz basını: Galatasaray, Ferro yu istiyor #1

    Haberde, sarı kırmızılıların oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etmek istediği kaydedildi.

    Futbola Benfica altyapısında başlayan Ferro, 2019 yılından bu yana A Takım kadrosunda yer alıyor. 2024 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi olan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 6 resmi maçta 216 dakika süre alabildi.

    Portekiz basını: Galatasaray, Ferro yu istiyor #2

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