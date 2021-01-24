Portekiz basını: Galatasaray, Ferro'yu istiyor

Portekiz basını Galatasaray'ın Benfica forması giyen Ferro ile ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Sarı-kırmızılıların, Benfica'da forma giyen stoper Ferro ile ilgilendiği belirtildi.

FERRO KİRALANMAK İSTENİYOR

Portekiz basınından Record'un haberine göre Galatasaray, Ferro'yu transfer etmek için girişimde bulundu.

Haberde, sarı kırmızılıların oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer etmek istediği kaydedildi.

Futbola Benfica altyapısında başlayan Ferro, 2019 yılından bu yana A Takım kadrosunda yer alıyor. 2024 yılına kadar Benfica ile sözleşmesi olan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon 6 resmi maçta 216 dakika süre alabildi.