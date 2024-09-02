Trabzonspor, Simon Banza transferini bitirdi Trabzonspor'un Braga forması giyen Simon Banza'nın transferinde mutlu sona ulaştı. Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, golcü isme bordo-mavili formayı giydirdi.

Haber Merkezi

Avrupa'dan elenen ve Süper Lig'de çıktığı iki maçı kazanamayan Trabzonspor'da, transfer çalışmaları devam ediyor.

Alınan istikrarsız sonuçların ardından deneyimli teknik adam Abdullah Avcı ile yollarını ayıran bordo-mavili takımda gündem, hücum bölgesini güçlendirmek.

Transfer dönemi boyunca Paul Onuachu ve Wout Weghorst'la görüşmeler yapan ancak istediği sonucu alamayan Karadeniz ekibi, Simon Banza'da mutlu sona ulaştı.

BRAGA'DAN KİRALANDI

O Jogo'da yer alan habere göre; bordo mavili takım, Braga'dan Simon Banza'yı 2 milyon euro bedelle kiraladı.

25 MİLYON EUROLUK MADDE

Yapılan anlaşmada 25 milyon euroluk satın alma opsiyonunun olduğu öne sürüldü.

FORMAYI GİYDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Simon Banza'nın bordo-mavili formalı fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

90 MAÇTA 37 GOL ATTI

Portekiz takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Simon Banza, Braga formasını 90 kez giydi.

28 yaşındaki Demokratik Kongolu forvet, kırmızı-beyazlı forma altında 37 gol ve 15 asistle oynadı.

1.89 boyundaki golcünün 18 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.