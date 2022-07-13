Portekiz basınından Oliveira transferine övgü

Galatasaray'ın Porto'dan transfer ettiği Sergio Oliveira'nın bonservis bedeli Portekiz basınında yankı uyandırdı.

Galatasaray'da merakla beklenen orta saha transferi için ilk açıklanan isim Porto'dan Sergio Oliveira oldu.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Roma'ya kiralık olarak transfer olan Sergio Oliveira, başkent ekibiyle Konferans Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Oliveira'nın takımda kalmasını talep etmesine rağmen transfer gerçekleşmemiş ve Galatasaray devreye girerek Portekizli yıldızı kadrosuna dahil etmişti.

İlk antrenmanına çıktı

Yeni transfer Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına dün sabah çıktı. Portekizli futbolcu çalışmadan önce teknik patron Okan Buruk ile bir süre sohbet etti.

Portekiz’de yayınlanan Record gazetesinin Porto muhabiri Andre Monteiro, Galatasaray’ın yeni transferi Sergio Oliveira için Milliyet’e değerlendirmelerde bulundu.

"Fiziğiyle değil, tekniğiyle ön planda"

İlk olarak Oliveira’nın çok yönlü bir futbolcu olduğuna vurgu yapan Portekizli gazeteci, “Orta sahanın merkezinde oyunun her iki yönünü de oynayan gerçek bir sekiz numara. En çok dikkat çeken yönleri pas becerisi ve uzaktan etkili vuruşları. Fiziğiyle öne çıkan bir isim değil, onun yerine daha çok tekniğiyle oynuyor, takım oyununu yönlendiriyor.

Ofansif yönü daha önde olsa da defansif olarak da önemli meziyetleri bulunuyor. Takımın kazandığı serbest vuruşlarda topun başına geçer ve penaltılarda da güvenli bir atıcı olduğunu söylemek gerek. Savunmanın önünde pas dağıtıcı özelliği Andrea Pirlo’yu anımsatıyor. İleri çıkma ve topu taşıma yeteneğiyse bana göre ondan daha fazla” dedi.

"Neden böyle olduğunu anlamak zor"

Galatasaray’ın Sergio Oliveira’yı gerçek değerinin çok altında bir bedelle kadrosuna kattığını da aktaran Portekizli muhabir, “Roma kiralık döneminin ardından onu kalıcı olarak kadrosuna katmak istedi ancak kulüpler bonservis konusunda anlaşamayınca bu transfer gerçekleşmedi.

Galatasaray kendisini, normalde Porto’nun isteyeceğinden oldukça düşük bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Neden böyle olduğunu anlamak zor. Çünkü normalde kulübün bu transfer için 10 milyon euro gibi bir bedel talep etmesi gerekirdi, o da olmazsa en azından 7-8 milyon euro...Bu bağlamda 3 milyonluk bedel biraz aşağıda kalıyor. Galatasaray bence son derece makul bir fiyata harika bir futbolcuyu kadrosuna katmış oldu.” ifadelerini kullandı.