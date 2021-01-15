Portland Timbers, Radamel Falcao'yu istiyor

Mustafa Cengiz'in "Güney Amerika ve Araplardan teklif var ama o ülkelere gitmiyor" dediği Radamel Falcao'yu isteyen bir takım daha çıktı. Teklifin sahibi ABD'nin Portland Timbers ekibi.

Galatasaray yönetiminin takımdan göndermek istediği Radamel Falcao'ya teklif yağıyor.

David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami takımının ardından bir başka ABD ekibi Portland Timbers da, oyuncuya talip oldu.

Portland Timbers'ın Venezuelalı teknik direktör Giovanni Savarese'nin tecrübeli golcüyü özellikle istediği bildirildi.

GALATASARAY'IN MAAŞ TALEBİ

Gazeteci Ricardo Mayorga'nın aktardığı bilgiye göre; Galatasaray, Falcao'nun maaşının tamamını karşılamaları şartıyla Portland Timbers yetkililerine izin verdi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerinin bir döneminde MLS'de oynamak istediğini belirten Falcao'nun bu teklife nasıl cevap vereceği merakla beklenmeye başlandı.

TWITTER'DAN EMOJİYLE YANIT VERDİ

Şu anda ESPN için çalışan eski ABD'li futbolcu Hércules Gómez, Portland Timbers'ın sahibi Merritt Paulson'a Galatasaray'ın ayrılık için her türlü kolaylığı göstereceği Falcao'nun transfer durumunu sordu. Milyoner işadamı ise ona göz emojisiyle yanıt verdi. Paylaşılan haberde Merritt Paulson'ın Falcao'yu ABD'de görmeyi hayal eden bir işadamı olduğuna vurgu yapıldı.

CENGİZ, 'GİTMEK İSTEMİYOR' DEMİŞTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Falcao bize derse ki 'Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum' bakarız. Güney Amerika'dan Araplar'dan teklifler var ama kabul etmiyor. Kendisinin de onayladığı bir teklif olursa, kulübün de şartlarına uyarsa kabul ederiz." sözlerini kullanmıştı.