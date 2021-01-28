Porto Başkanı: Marega kesinlikle takımda kalacak

Porto Başkanı Pinto da Costa, adı Fenerbahçe ile anılan Marega'yı bırakmayacaklarını açıkladı.

Samatta, Cisse ve Ademi'den tam olarak istediği verimi alamayan Fenerbahçe'de yönetim, forvet transferi için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler, Porto'dan Marega ile görüşmelerini sürdürürken, Porto Başkanı Pinto da Costa'dan önemli bir açıklama geldi.

"TEKLİF ALMADIK"

Portekiz'in Record gazetesine konuşan Porto Başkanı, "Marega'nın transferi için şu ana kadar bir teklif almadık. Marega'nın menajerinin transfer sürecine dair bazı fikirleri var ancak hem Marega hem de Porto sözleşmenin yenilenmesi konusuna sıcak bakıyor. Marega bizim için önemli bir futbolcu ve Porto'da herkes tarafından değer görüyor. Marega sezon sonuna kadar kesinlikle bizde kalacak ve sözleşme uzatma görüşmelerinde de iki tarafın da mutlu bir şekilde ayrılacağını düşünüyorum." dedi.