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    Porto'da Aboubakar ile Ze Luis kadro dışı kaldı

    Porto, adı Türk takımlarıyla anılan Aboubakar ile Ze Luis'in lisanslarını çıkarmadı. Braga maçı kadrosuna alınmayan ikilinin takımdan ayrılması bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 19.09.2020 - 11:16
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    Porto'da Aboubakar ile Ze Luis kadro dışı kaldı

    Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ze Luis ile Beşiktaş ile adı anılan Vincent Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı.

    İki oyuncu, Portekiz ekibinin Braga ile oynayacağı lig maçında kadroya alınmadı.

    Porto da Aboubakar ile Ze Luis kadro dışı kaldı #1

    LİSANSLARI ÇIKARILMADI

    Henüz lisansları çıkarılmayan iki futbolcunun, teknik direktör Conceiçao'nun seçenekleri arasında yer almadığı ve takımdan gönderilecekleri kaydedildi.

    Porto, Portekiz Ligi'nin ilk haftasında 19 Eylül Cumartesi günü 23:00'te evinde Braga'yı konuk edecek.

    Porto da Aboubakar ile Ze Luis kadro dışı kaldı #2

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