Porto'da Aboubakar ile Ze Luis kadro dışı kaldı

Porto'da Aboubakar ile Ze Luis kadro dışı kaldı

Porto, adı Türk takımlarıyla anılan Aboubakar ile Ze Luis'in lisanslarını çıkarmadı. Braga maçı kadrosuna alınmayan ikilinin takımdan ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ze Luis ile Beşiktaş ile adı anılan Vincent Aboubakar, Porto'da kadro dışı kaldı.

İki oyuncu, Portekiz ekibinin Braga ile oynayacağı lig maçında kadroya alınmadı.

LİSANSLARI ÇIKARILMADI

Henüz lisansları çıkarılmayan iki futbolcunun, teknik direktör Conceiçao'nun seçenekleri arasında yer almadığı ve takımdan gönderilecekleri kaydedildi.

Porto, Portekiz Ligi'nin ilk haftasında 19 Eylül Cumartesi günü 23:00'te evinde Braga'yı konuk edecek.