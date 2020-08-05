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    Pote, Bandırmaspor'da

    Bandırmaspor, Erzurumspor forması giyen Pote'yi kadrosuna kattı. 35 yaşındaki futbolcu, 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2020 - 12:38
    • Güncelleme : 05.08.2020 - 12:38
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    Pote, Bandırmaspor'da

    TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, önemli bir transfere imza attı.

    Bandırma ekibi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un Beninli forveti Mickael Pote'yi kadrosuna kattı.

    ANLAŞMA 1+1 YILLIK

    Bandırmaspor Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez, AA muhabirine, Mickael Pote ile 1+1 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

    12 AĞUSTOS'TA TAKIMA KATILACAK

    Forvetlerini bulduklarını belirten Göçmez, 35 yaşındaki futbolcunun 12 Ağustos'taki Afyonkarahisar kampına katılacağını, transfer çalışmaları kapsamına bir kaleci ve bir ön libero aradıklarını sözlerine ekledi.

    Pote, Bandırmaspor'da #1

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