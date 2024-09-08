Premier Lig devleri Victor Osimhen'in peşinde Geçtiğimiz günlerde kiralık olarak Galatasaray'a gelerek büyük yankı uyandıran Victor Osimhen için Chelsea ve Arsenal'in devrede olduğu öne sürüldü.

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Transfer döneminin son günlerini hızlı geçiren ve sezonun en dikkat çekici hamlelerinden birini yaparak Napoli'nin golcü futbolcusu Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

100 milyon euro piyasa değeriyle Süper Lig tarihinin en değerli ismi olan yıldız oyuncu Osimhen için İngilizlerde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

CHELSEA, TAZMİNATI ÖDEYİP ALMAYA ÇALIŞACAK

The Guardian'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea, oyuncu ile anlaşmaya varması durumunda devre arasında Galatasaray'a istenen tazminatı ödeyip Osimhen'i transfer etmeye çalışacak.

ARSENAL'İN DE HAMLE YAPMA OLASILIĞI VAR

Ayrıca Gabriel Jesus'un formu ve Kai Havertz'in hücum hattına liderlik etme yeteneği hakkında süregelen endişeler nedeniyle, Arsenal'in de bir hamle yapma olasılığının olduğu aktarıldı.

223 MAÇTA 114 GOL VE 28 ASİST YAPTI

Napoli'de yaşadığı problemin ardından kadro dışı bırakılan 25 yaşındaki isim, kariyeri boyunca 223 resmi maça çıktı.

Osimhen, bu karşılaşmalarda 114 gol ve 28 asistle mücadele etti.