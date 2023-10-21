Premier Lig ekipleri Kerem Aktürkoğlu için sıraya girdi İngiltere Premier Lig'den 6 takımın A Milli Takım ve Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'yla ilgilendiği aktarıldı.

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Galatasaray'a transfer olduğu günden bu yana gösterdiği gösterdiği başarılı performansla dikkatleri çeken ve kariyerinin en formda dönemini yaşayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İngiliz basınına göre hücum oyuncusuyla 6 Premier Lig takımı ilgileniyor.

6 takım takip ediyor

TeamTalk'un geçtiği habere göre Kerem Aktürkoğlu'nun İngiltere Premier Lig'den talipleri artıyor.

Haberde daha önce Tottenham'ın milli futbolcuyla ilgilendiği detayı verilirken; Aston Villa, West Ham United, Brighton, Nottingham Forest ve Everton'ın da Kerem Aktürkoğlu'nun durumunu yakından takip ettiği vurgulandı.

Devre arasında teklif gelebilir

Yine haberde Kerem Aktürkoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'a attığı gol de hatırlatıldı.

Galatasaray'la 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Kerem Aktürkoğlu'na ara transfer döneminde bir Premier Lig ekibinin teklif yapmasının sürpriz olmayacağı belirtildi.

135 maça çıktı

2020-2021 sezonunun başında 24 Erzincanspor'dan ayrılarak Galatasaray'a bedelsiz bir şekilde transfer olan 25 yaşındaki isim, sarı-kırmızılı formayla 135 resmi maça çıktı.

Kerem Aktürkoğlu bu karşılaşmalarda 34 gol ve 37 asistle mücadele etti.