Premier Lig'in gözdesi: Ivan Toney Arsenal, Chelsea ve West Ham United, Brentford forması giyen Ivan Toney ile ilgileniyor.

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Brentford formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Ivan Toney, İngiltere'de transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi.

Sky'da yer alan bir habere göre, Arsenal, Chelsea ve West Ham United gibi takımlar, İngiliz santrforla ilgileniyor.

Brentford'un beklentisi ise 28 yaşındaki golcü için 50 milyon euro civarında bir bonservis ücreti almak.

Toney'in sözleşmesi gelecek yıl sona erecek

Brentford Teknik Direktörü Thomas Frank, daha önce yaptığı açıklamada, Toney'in sözleşmesinin gelecek yıl sona ereceğini ve bu nedenle oyuncuyu bu yaz transfer etmeyi düşündüklerini belirtmişti.

Ivan Toney, bu sezon bazı bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Mayıs 2023 ile Ocak 2024 arasında yeşil sahalardan uzak kalmıştı. Ancak Brentford formasıyla geri döndüğünde 13 maçta sahaya çıktı, 4 gol atıp 1 asist yaparak performansını gösterdi.