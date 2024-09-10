Protesto edilen Gökhan Akkan, Rizespor'dan ayrıldı! Yeni takımı da Süper Lig'den
Haber Merkezi

Rizespor, 29 yaşındaki kaleci Gökhan Akkan’ın sözleşmesini feshetti. Akkan, kariyerine devam etmek için Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK ile prensipte anlaştı.

Gökhan Akkan, Rizespor’un 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetindeki performansı sebebiyle taraftarın tepkisini çekmişti.

Bu ağır yenilginin ardından eleştirilerin hedefi olan Akkan, bu süreçten sonra takımdan ayrılma kararı aldı.

MİLLİ TAKIM VE PERFORMANSI

Kariyerinde 1 kez Türkiye A Milli Takımı forması giyen Gökhan Akkan, 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan ile oynanan dostluk maçında sahaya çıkmıştı.

Süper Lig'de ve Ankaragücü formalarıyla toplamda 192 maçta görev alan tecrübeli kaleci, yeni takımında kariyerine devam etmeye hazırlanıyor.

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Ercan Ertan
Editör