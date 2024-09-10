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Protesto edilen Gökhan Akkan, Rizespor'dan ayrıldı! Yeni takımı da Süper Lig'den

Protesto edilen Gökhan Akkan, Rizespor'dan ayrıldı! Yeni takımı da Süper Lig'den Rizespor, kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki oyuncu, Bodrum FK ile prensip anlaşmasına vardı.