PSG Başkanı Nasser: Mbappe hiçbir şekilde PSG'den ayrılmayacak

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappe'nin hiçbir şartta takımdan ayrılmayacağını söyledi.

Adı Real Madrid başta olmak üzere Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Kylian Mbappe için Paris Saint-Germain kapıları kapattı.

L'Equipe'e konuşan PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Kylian Mbappe'yi asla satmayı düşünmediklerini ve oyuncunun hiçbir yere gitmeyeceğini açıkça ifade etti.

Sözleşme görüşmelerinin sürdüğünü belirten Khelaifi, "Açık konuşacağım. Kylian Mbappe, PSG'de kalacak. Onu asla satmayacağız ve bedelsiz de gitmeyecek. Devam eden müzakereler hakkında medyaya ayrıntı vermiyorum. Söyleyebileceğim tek şey iyi gittiği. Umarım ortak noktayı buluruz." dedi.

“HANGİ KULÜP PSG İLE REKABET EDEBİLİR?”

Kylian Mbappe'nin Fransa, Paris ve Ligue 1 için ayrı bir misyona sahip olduğunu dile getiren Khelaifi, diğer kulüpleri PSG ile kıyasladı.

"Burası onun ülkesi. Sadece futbolcu olmak değil, Ligue 1'i, ülkesini ve başkentini tanıtmak gibi bir misyona sahip. Mbappe insan olarak da sporcu olarak da harika bir çocuk.

Önümüzdeki yıllarda Ballon d'Or'u kazanacağından yüzde 100 eminim. Burada sözleşme uzatmak için her şeye sahip. Nereye gidebilir ki? Hangi kulüp hırs ve proje açısından PSG ile rekabet edebilir?"





MBAPPE’NİN SÖZLEŞMESİNDE SON YIL

22 yaşındaki Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'deki dördüncü sezonunu geride bıraktı.

Monaco'dan toplam 180 milyon euroluk bedelle transfer edilen Fransız yıldızın, kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yazında sona eriyor.

Kylian Mbappe, bu yaz takımda kalır ve yeni sözleşme imzalamazsa 2022 yazında serbest kalma hakkına sahip olacak ve bedelsiz olarak bir başka takıma imza atabilecek.

Kylian Mbappe, bugüne dek PSG formasıyla 170 maça çıkarken 132 gole imza attı.