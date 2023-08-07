PSG, Benfica'dan Gonçalo Ramos'u kadrosuna kattı Paris-Saint-Germain, Benfica'nın forveti Gonçalo Ramos'u satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. 22 yaşındaki golcü futbolcunun bonservisi için sezon sonunda 65 milyon Euro ödenecek, ayrıca anlaşmada 15 milyon Euro da bonus maddesi yer alıyor.

ensonhaber.com Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris-Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Benfica takımından Gonçalo Ramos'u satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Fransız kulübünden yapılan açıklamada, "Gonçalo Ramos transferini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" denilirken, "22 yaşındaki Portekizli forvet sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma katıldı" ifadesi kullanıldı. 65+15 milyon Euro bonservis PSG, golcü futbolcu için sezon sonunda 65 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek, ayrıca anlaşmada 15 milyon Euro da bonus maddesi yer alıyor. Ramos, PSG'nin finansal fair play kurallarına takılmaması adına ilk sene takımda kiralık olarak forma giyecek. Benfica formasıyla tüm kulvarlarda 106 maça çıkan Portekizli futbolcu 41 gol ve 16 asist kaydetti.