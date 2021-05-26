PSG, Camavinga için 100 milyon euro ödemeye hazır

PSG, Camavinga için 100 milyon euro ödemeye hazır

Rennes forması giyen genç yetenek Eduardo Camavinga, Paris Saint-Germain’e transfer olmak üzere.

Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes forması giyen orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga, başkent devi PSG’ye transfer olmak istiyor.

100 MİLYON EURO BONSERVİS

Transferin hiç bitmediği PSG’de gelecek sezonun hazırlıkları başladı. Orta sahasını güçlendirmek isteyen Paris ekibinin gündeminde, 18 yaşındaki yetenek Eduardo Camavinga var.

RMC'nin haberine göre Rennes, PSG'nin talip olduğu genç orta saha için 100 milyon euro bonservis talep etti. Rennes kulübüne ayrılmak istediğini belirten Camavinga’nın bu yaz transferinin sonuçlanması bekleniyor.

Camavinga, bu sezon 35 resmi maçta görev aldı ve bu maçlarda 1 gol 2 asistlik katkıda bulundu. Avrupa’nın devlerini peşinden koşturan Camavinga'nın, Rennes ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.