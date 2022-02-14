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    PSG Cengiz Ünder'i istiyor

    PSG Cengiz Ünder'i istiyor

    Başarısız geçen Leicester City serüveninden sonra Olimpik Marsilya ile kendine gelen Cengiz Ünder'e, Marsilya'nın ezeli rakibi PSG’nin talip olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 13:51
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 14:45
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    Fransa Ligue 1'de Marsilya forması giyen Cengiz Ünder'in bonservisi, İtalyan kulüp Roma'da bulunuyor.

    Sezon başında Fransız kulübüne kiralık olarak katılan milli futbolcunun anlaşmasında satın alma opsiyonunun bulunmasına rağmen FIFA tarafından Marsilya'ya ceza verilmişti.

    Cezayı fırsata çevirmek isteyen Marsilya'nın ezeli rakibi PSG'nin, milli yıldıza kancayı taktığı öğrenildi.

    PSG Cengiz Ünder i istiyor #1

    CENGİZ ÜNDER İÇİN PSG DEVREDE

    Marsilya'da başarılı performans gösteren Cengiz Ünder, kısa sürede taraftarların sevgilisi olmuştu. Milli yıldız için Marsilya taraftarları pankartlar asmış hatta koreografi hazırlamışlardı.

    Fransız basınında da konuşulan olası PSG transferi için Cengiz Ünder'in Marsilya taraftarıyla olan ilişkisi de merak ediliyor. Fransa'nın en önde gelen takımı PSG'nin ise milli futbolcuyu kadrosuna katmak için devrede olduğu belirtiliyor.

    PSG Cengiz Ünder i istiyor #2

    MARSİLYA'NIN CEZASI BULUNUYOR

    Marsilya, 1 Temmuz 2020 tarihinde Watford'dan transfer edilen Papa Gueye'nin ödemelerinde yaşanan aksaklık nedeniyle FIFA tarafından transfer cezası almıştı. Tüm gözler takımın yıldız ismi Cengiz Ünder'e çevrilmişti. Mili yıldızın sezon sonunda satın alma opsiyonu devreye girecek ve milli futbolcu Marsilya forması giymeye devam edecekti.

    PSG Cengiz Ünder i istiyor #3

    9 GOL 2 ASİST

    24 yaşındaki başarılı futbolcu, bu sezon katıldığı Marsilya'da 28 maça çıktı. Milli yıldız çıktığı 28 maçta, 9 gol 2 asistlik performans gösterdi.

    PSG Cengiz Ünder i istiyor #4

    Cengiz Ünder'in golü Fransa'da ayın golü seçildi / HABERİ İÇİN TIKLAYIN

    PSG Cengiz Ünder i istiyor #5


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