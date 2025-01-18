PSG, Cher Ndour'u geri çağırıyor

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Teknik direktörlüğe Norveçli Ole Gunnar Solskjaer'i getiren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlı formayı kiralık olarak giyen Cher Ndour için dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

PSG, GERİ ÇAĞIRIYOR

L'Equipe'te yer alan habere göre; PSG, Beşiktaş'a kiralık gönderilen Cher Ndour'u geri çağıracak ve bonservisiyle bir İtalyan ekibine gönderecek.

Kiralık kontenjanı dolu olan Fransız devinin, Randal Kolo Muani'yi kiralık olarak gönderebilmek için bu yolu izleyeceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ, SICAK BAKIYOR

Öte yandan Beşiktaş'ın da yabancı kontenjanında yer açılacağı için bu ayrılığa sıcak bakacağı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın sezon başında PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı formayı 21 kez giydi.

4 milyon euro piyasa değerine sahip olan İtalyan oyuncu, bu maçlarda 1 gol ve 2 asistle mücadele etti.