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    PSG Cristiano Ronaldo'yu reddetti

    Cristiano Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes, oyuncuyu PSG'ye önerdi ancak Fransız kulübü reddetti.
    • 13.07.2022 - 09:28
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    PSG Cristiano Ronaldo'yu reddetti

    37 yaşındaki Ronaldo'nun menajeri tarafından PSG'ye önerildiği ortaya çıktı.

    Le Parisien'in haberine göre; Portekizli süper yıldızın menajeri oyuncuyu PSG'ye önerdi ancak Fransız kulübü bu teklifi reddetti.

    Yine haberde yer alan bilgiye göre; PSG kadroda yeterince yıldız oyuncu olduğu gerekçesiyle teklifi geri çevirdi.

    Maaş yükü korkuttu

    Kulüp aynı zamanda Ronaldo'yla birlikte iyice artacak olan maaş yükünü de göz önüne aldı.

    Ayrıca Fransız devinin forvet oyuncusu Robert Lewandowski'yi kadroya katmak için çalışmalarına devam ettiği biliniyor.

    5 kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, geçtiğimiz sezon başında 12 yıllık aranın ardından Manchester United'a geri dönmüştü. Golcü oyuncunun takımın Şampiyonlar Ligi dışında kalması nedeniyle takımdan ayrılmak istediği konuşuluyordu.

    Son olarak United teknik direktörü Erik ten Hag oyuncunun takımdan ayrılmayacağını ve gelecek sezon da kadroda olacağını açıklamıştı.

    PSG Cristiano Ronaldo yu reddetti #1


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