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PSG, Di Maria'nın sözleşmesini uzattı
2015 yılından bu yana PSG forması giyen Arjantinli yıldız Di Maria'nın kontratı 2022 yılına kadar uzatıldı.
- Haber Merkezi
- 13.03.2021 - 11:13
Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı eleyerek çeyrek finale çıkan PSG, takımın önemli oyuncularından biri olan Di Maria'yla nikah tazeledi.
Kulüpten yapılan açıklamada, kontrat süresi bu yaz dolacak 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin, 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.
87 GOL ATTI
Daha önce Benfica, Real Madrid ve Manchester United gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında görev alan Arjantinli yıldız oyuncu, 6 sezondur formasını giydiği PSG'de 248 karşılaşmada 87 gole imza attı.