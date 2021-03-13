PSG, Di Maria'nın sözleşmesini uzattı

2015 yılından bu yana PSG forması giyen Arjantinli yıldız Di Maria'nın kontratı 2022 yılına kadar uzatıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı eleyerek çeyrek finale çıkan PSG, takımın önemli oyuncularından biri olan Di Maria'yla nikah tazeledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, kontrat süresi bu yaz dolacak 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin, 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

87 GOL ATTI

Daha önce Benfica, Real Madrid ve Manchester United gibi Avrupa'nın önde gelen takımlarında görev alan Arjantinli yıldız oyuncu, 6 sezondur formasını giydiği PSG'de 248 karşılaşmada 87 gole imza attı.