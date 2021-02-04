PSG ile Barcelona'nın Lionel Messi savaşı

PSG'nin, 6 ay sonra serbest kalacak olan Lionel Messi'yi transfer etmek istemesi Barcelona Kulübü'nü rahatsız etti.

Geçen yaz takımdan ayrılma noktasına gelen Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin, geleceği belirsizliğini koruyor.

Barcelona oyuncuyu kulüpte tutmayı düşünürken, Messi'yi ısrarla kadrosuna katmak isteyen Paris Saint-Germain cephesi Katalan devini zorluyor.

Marca'da yer alan habere göre, Paris Saint-Germain'in tutumundan Barcelona cephesi rahatsız.

VATANDAŞI POCHETTİNO DA İSTİYOR

Fransız devi geçen yazdan bu yana oyuncuyu transfer etmek istiyor. Neymar, Messi'nin Paris'e taşınmasını fitilleyen ilk kişiydi. Devamında Pochettino'nun gelişiyle bu istek arttı. Arjantinli çalıştırıcı vatandaşıyla ilgili yaptığı açıklamada, Messi gibi bir oyuncunun daima transfer listelerinde olacağını vurgulamıştı.

Sportif Direktör Leonardo, Messi'nin durumunu yakından izlediklerini ifade ederken, Barcelona başkan adayı Joan Laporta, Fransız kulübünü saygısızlıkla suçladı.

İki takım, Lionel Messi savaşının yanı sıra gelecek günlerde Şampiyonlar Ligi son 16 turunda da kozlarını paylaşacak.