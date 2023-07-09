PSG, Lee Kang-In'i transfer etti

Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de rakiplerinin önünde şampiyonluğa ulaşan ve Christophe Galtier'in ayrılığı sonrasında takımı İspanyol çalıştırıcı Luis Enrique'ye emanet eden Paris Saint-Germain transfer çalışmalarına devam ediyor.
İlk Güney Koreli oldu
Milan Skrinar, Marco Asensio ve Manuel Ugarte'yi kadrosuna katan Fransız devi, Lee Kang-In'i transfer etti.
22 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu, PSG'ye imza atan ilk Güney Koreli oyuncu oldu.
Lee Kang-In, PSG ile 5 yıllık sözleşme imzalarken LaLiga ekibi Mallorca, bu transferden 22 milyon euro kazandı.
Geçtiğimiz sezon kulübüyle 39 resmi maça çıkan Kang-In, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.