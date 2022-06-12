PSG, Lewandowski için devrede

Bayern Münih'den ayrılmak isteyen Polonyalı oyuncu Robert Lewandowski'ye Fransız ekibi Paris Saint-Germain talip oldu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in formasını giyen Robert Lewandowski, geçtiğimiz hafta Polonya Milli Takımı ile beraberken yaptığı açıklamalarda takımdan ayrılmak istediğini açıklayıp Bayern'e bu konuda yardımcı olmaları gerektiğini söylemişti.

Polonyalı yıldız, "Ayrılmayı istemem parayla ilgili değil. Hayatımda başka duyguların da olmasını istiyorum. Beni sonuna kadar dinlemediler. İçimden bir ses ayrılmam gerektiğini söylüyor ve bunu aşamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

PSG de devrede

Son olarak L'Équipe'te yer alan habere göre Bayern'den ayrılmayı bekleyen Lewa'ya Fransa Ligue 1 ekibi PSG talip oldu.

Lewandowski ile en ciddi ilgilenen kulüp olarak İspanyol ekibi Barcelona ön plana çıkmıştı.

Bayern forması ile toplamda 373 resmi maça çıkan 33 yaşındaki golcü, 344 gole imza attı.