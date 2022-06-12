Petrol
121.93
-0.93%
Euro
18.0116
-1.34%
Dolar
17.1104
-0.04%
Altın
1.03
1.01%
Borsa
2543
-1.11%
Bitcoin
480.976
-5.15%
BTXN Coin
9.12
-10.58%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Hafif yağmur 20 C

    PSG, Lewandowski için devrede

    Bayern Münih'den ayrılmak isteyen Polonyalı oyuncu Robert Lewandowski'ye Fransız ekibi Paris Saint-Germain talip oldu.
    • 12.06.2022 - 09:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    PSG, Lewandowski için devrede

    Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in formasını giyen Robert Lewandowski, geçtiğimiz hafta Polonya Milli Takımı ile beraberken yaptığı açıklamalarda takımdan ayrılmak istediğini açıklayıp Bayern'e bu konuda yardımcı olmaları gerektiğini söylemişti.

    Polonyalı yıldız, "Ayrılmayı istemem parayla ilgili değil. Hayatımda başka duyguların da olmasını istiyorum. Beni sonuna kadar dinlemediler. İçimden bir ses ayrılmam gerektiğini söylüyor ve bunu aşamıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    PSG, Lewandowski için devrede #1

    PSG de devrede

    Son olarak L'Équipe'te yer alan habere göre Bayern'den ayrılmayı bekleyen Lewa'ya Fransa Ligue 1 ekibi PSG talip oldu.

    Lewandowski ile en ciddi ilgilenen kulüp olarak İspanyol ekibi Barcelona ön plana çıkmıştı.

    Bayern forması ile toplamda 373 resmi maça çıkan 33 yaşındaki golcü, 344 gole imza attı.

    PSG, Lewandowski için devrede #2


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin
    Tesla

    Geleceğinize yatırım yapmak için vakit kaybetmeyin

    Hatay Valisi: Kentte 370 bin 260 Suriyeli yaşamaktadır
    Gündem

    Hatay Valisi: Kentte 370 bin 260 Suriyeli yaşamaktadır

    Ajdin Hasic, Aisa Zubanovic'le evlendi
    Futbol

    Ajdin Hasic, Aisa Zubanovic'le evlendi

    Görüş Bildir