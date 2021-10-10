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    PSG, Mbappe konusunda rahatsız

    PSG, Mbappe konusunda rahatsız

    PSG Sportif Direktörü Leonardo, Real Madrid'e Mbappe konusunda sert tepki gösterdi. Leonardo açıklamalarında İspanyol takımının saygısızlık yaptığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 11:37
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 11:46
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    PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe gündemden düşmüyor. Real Madrid'in ciddi olarak kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcuyu şu anki kulübü PSG kolay kolay bırakmak istemiyor.

    PSG Sportif Direktörü Leonardo, açık bir şekilde Mbappe'yi istediklerini dile getiren Real Madrid'e sert tepki gösterdi. La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre Leonardo, açıklamalarında 2 yıldır Real Madrid'in alenen Mbappe ile ilgilendiğini belirterek bunun bir saygısızlık olduğunu dile getirdi.

    PSG, Mbappe konusunda rahatsız #1

    “ONSUZ OLMAYI DÜŞÜNEMİYORUZ”

    Leonardo ayrıca açıklamalarında, "Mbappe dünyanın en iyilerinden biri ve onun takımda kalmasını istiyoruz. O bir mücevher, onsuz olmayı düşünemiyoruz" ifadelerinde bulundu.

    Kylian Mbappe'nin PSG'deki sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek. Bu durum Paris ekibini oldukça tedirgin ediyor.

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