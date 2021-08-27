PSG, Mbappe'nin yerine Haaland'ı istiyor

PSG, Mbappe'nin yerine Haaland'ı istiyor

Real Madrid, Kylian Mbappe transferi için geri sayıma geçerken, PSG de yerine alacağı oyuncu konusunda adımlarını hızlandırıyor.

Avrupa futbolu, çok hareketli günler yaşamaya devam ediyor.

Real Madrid, uzun uğraşlar sonucunda imza aşamasına getirdiği Kylian Mbappe'yi 170 milyon euroya transfer etmeye hazırlanırken, PSG de bu boşluğu doldurmanın telaşına düştü.

ESPN'in haberine göre Everton forması giyen Brezilyalı yıldız Richarlison'un menajeri, Fransız ekibiyle görüşmek için Paris'e gitti. Everton cephesi ise olası ayrılığına engel olmayacak.

PSG HAALAND’IN PEŞİNDE

Ancak PSG'nin tek düşündüğü isim Richarlison değil.

Son dakika haberi geçen Telegraph Football, PSG'nin hızlı bir hamleyle Erling Haaland'ın durumunu menajeri Mino Raiola'ya sorduğunu yazdı.

Borussia Dortmund'un en önemli gol silahı olan Haaland, transfer olması halinde grup maçlarında Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.