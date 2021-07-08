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    PSG Ramos'u açıkladı

    Paris Saint Germain, yıldız oyuncu Sergio Ramos ile 2023 yılına kadar anlaştığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2021 - 12:17
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    PSG Ramos'u açıkladı

    Fransız takımı Paris Saint Germain, Real Madrid'den ayrılan yıldız oyuncu Sergio Ramos ile anlaşmıştı.

    Kulüp sosyal medya hesabından büyük transferi açıkladı. Yapılan paylaşımda, "Si Senor (Evet Efendim)" ifadeleri kullanıldı.

    4 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

    PSG, Tecrübeli futbolcunun 4 numaralı formayı giyeceğini de duyurdu:

    "Kariyerimin başından beri 4 numarayı giyiyorum. 4 numara artık benim bir parçam. PSG gibi bir takımda bu numarayı giymek benim için ayrıcalık."

    PSG Ramos u açıkladı #1

    İLK KEZ ÜLKESİ DIŞINDA BİR TAKIMDA FORMAGİYECEK

    İspanyol oyuncu ilk kez ülkesi dışında bir kulübün formasını terletecek.

    Real Madrid formasını 671 kez giyen Sergio Ramos, başkent kulübünde 101 gol atıp 40 asist yaptı. 36 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca 26 kupa kazandı.

    PSG Ramos u açıkladı #2

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