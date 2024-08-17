PSG, Rennes’den Desire Doue’yi kadrosuna kattı

Haber Merkezi
Son Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Daha önce Cher Ndour’u Beşiktaş’a kiralayan Fransız ekibi, kadrosuna yine genç bir oyuncuyu kattı.
PSG, Rennes’ten 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Desire Doue ile 5 yıllık bir anlaşma sağladı.
Fransız devi, genç kanat oyuncusu için Rennes’e 50 milyon euro ödedi.
9 GOL 8 ASİST
1.81 metre boyundaki sol kanat oyuncusu, kariyeri boyunca çıktığı 90 resmi maçta 9 gol ve 8 asistlik skor katkısı yaptı.
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