PSG, Rennes’den Desire Doue’yi kadrosuna kattı Paris Saint-Germain, Rennes’in genç yeteneği Desire Doue ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Son Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Daha önce Cher Ndour’u Beşiktaş’a kiralayan Fransız ekibi, kadrosuna yine genç bir oyuncuyu kattı.

PSG, Rennes’ten 19 yaşındaki sol kanat oyuncusu Desire Doue ile 5 yıllık bir anlaşma sağladı.

Fransız devi, genç kanat oyuncusu için Rennes’e 50 milyon euro ödedi.

9 GOL 8 ASİST

1.81 metre boyundaki sol kanat oyuncusu, kariyeri boyunca çıktığı 90 resmi maçta 9 gol ve 8 asistlik skor katkısı yaptı.