Euro
9.5035
-0.31%
Dolar
7.7866
-0.63%
Altın
466.69
-0.13%
Borsa
1.405
0.65%
Bitcoin
152.808
1.45%
EXEN Coin
10.68
-0.74%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C
    PSG ve Manchester City'nin Lionel Messi yarışı

    PSG ve Manchester City'nin Lionel Messi yarışı

    Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Lionel Messi için PSG ve Manchester City devreye girdi. İki dev kulüp de Arjantinli yıldızı kadrosuna katabilmek için büyük bir uğraş verecek.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2020 - 12:00
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 12:32
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Sezon sonunda Barcelona'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi için PSG'nin Katarlı sahibi Nasser Al-Khelaifi ve Manchester City'nin BAE'li sahibi Şeyh Mansur bin Zayed arasında da çekişme yaşanıyor.

    PSG ve Manchester City nin Lionel Messi yarışı #1

    ARAP İŞ ADAMLARININ MESSI YARIŞI

    Uzun süredir istediği Messi rüyasına ulaşmak için her yolu deneyen City'ye Fransız futbolunun önde gelen takımı PSG rakip olurken iki zengin patronun da transfer yarışına girdiği öğrenildi.

    Barcelona ile son sezonunu yaşayan Lionel Messi'nin Guardiola'dan dolayı Premier Lig takımı Manchester City'ye daha yakın olduğu belirtilirken PSG'nin de bu transfer için tüm imkanları seferber edeceği kaydedildi.

    PSG ve Manchester City nin Lionel Messi yarışı #2

    BARCELONA DA DAHİL OLACAK

    Katalan ekibindeki maaşını karşılamayı hedefleyen iki takımdan birine transfer olması beklenen Lionel Messi'nin kararını sezon sonuna kadar vermesi beklenirken Barcelona'nın da futbolcusunu takımda tutmak için gayret göstereceği ifade ediliyor.

    Messi bu sezon 15 maçta 8 gol 4 asistlik performans sergilerken kariyerindeki en durgun sezonlarından birini yaşıyor.

    PSG ve Manchester City nin Lionel Messi yarışı #3

    PSG ve Manchester City nin Lionel Messi yarışı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir