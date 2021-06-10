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    PSG, Wijnaldum transferini açıkladı

    PSG, Hollandalı futbolcu Georginio Wijnaldum'u transfer etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.06.2021 - 17:05
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 17:14
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    PSG, Wijnaldum transferini açıkladı

    Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Liverpool'da forma giyen orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli sözleşme imzalandı.

    Avrupa'da en güçlü kadroya sahip takımlardan birine geldiğini belirten Wijnaldum, "PSG son yıllarda ne kadar iyi olduğunu kanıtladı. Taraftarımızla birlikte daha da ileriye gidebileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

    PSG, Wijnaldum transferini açıkladı #1

    2016'DA LIVERPOOL'A GELMİŞTİ

    Kariyerinde Feyenoord, PSV ve Newcastle United formaları giyen Wijnaldum, 2016 yılında Liverpool'a transfer olmuştu.

    İngiliz ekibinde Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa zaferleri yaşayan Hollandalı futbolcu, geçen sezon 51 maçta 3 gol atmıştı.

    PSG, Wijnaldum transferini açıkladı #2

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