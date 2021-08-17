PSG'de 2022 hedefi belli: Pogba ve Ronaldo

PSG'de 2022 hedefi belli: Pogba ve Ronaldo

Yaz transfer döneminde dünya yıldızlarını kadrosuna katan Paris Saint-Germain, gelecek sezonun planlamasını oluşturdu. Hedefte iki dünya yıldızı var: Pogba ve Cristiano Ronaldo.

Ligue 1 ekiplerinden PSG, transfer döneminde 60 milyon euro harcadı. Fransız ekibi, Hakimi için bonservis bedeli öderken Donnarumma, Sergio Ramos, Wijnaldum ve Lionel Messi'yi bedelsiz kadroya kattı.

İç transferde ilk imzayı Neymar'a attıran PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşmesini de uzatmak için bastırıyor. Şimdilik 22 yaşındaki yıldız, bu isteğe olumlu cevap vermedi.

5 dünya yıldızının PSG'ye katılması başkan Nasser Al-Khelaifi için yeterli olmadı. Katarlı başkan, gelecek sezonun transferleri için hazırlıklara başladı.

RONALDO, JUVENTUS’LA GÖRÜŞMEDİ

Sky Sports'un haberine göre ilk hedef, sözleşmesi sona erecek Cristiano Ronaldo. Portekizli oyuncu, 30 Haziran 2022'de bitecek kontratı için Juventus'lu yetkililerle görüşmedi.

36 yaşındaki yıldızı eski teknik direktörü Carlo Ancelotti, Real Madrid'e istiyor. Ancak İspanyol kulübü, Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

POGBA’NIN AKLINDA JUVENTUS VAR

PSG'nin diğer hedefi ise Manchester United'ın dünyaca ünlü orta sahası Paul Pogba. Fransız yıldızın da sözleşmesi Ronaldo'nunki gibi 30 Haziran'da sona erecek.

Fakat 28 yaşındaki oyuncunun aklında Juventus var.