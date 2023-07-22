PSG'de Kylian Mbappe satış listesine konuldu PSG'deki geleceği sürekli gündem olan Kylian Mbappe, takımının Japonya kampına dahil edilmezken oyuncu da satış listesine eklendi.

Fransa Ligue 1 takımlarından PSG’de yeni sezon öncesi Kylian Mbappe krizi yaşanıyor. Real Madrid’in kadrosuna katmak istediği 24 yaşındaki yıldız isim, 2024 yılına bitecek olan sözleşmesindeki opsiyonu kullanmaya yanaşmadı.

Mbappe’nin bu kararı sonrası PSG’den flaş bir adım geldi. Oyuncunun, Real Madrid ile 2024 yazı için sözlü anlaşmaya vardığına inanan Fransız ekibi, Mbappe’yi Japonya’daki kampın kadrosuna dahil etmedi.

PSG satış listesine ekledi, ama işi zor

El Pais’e göre, Mbappe, PSG ile yenilediği sözleşmedeki madde sayesinde 2023-2024 sezonunu da kulüpte tamamlarsa 68 milyon sterline yakın sadakat bonusu kazanacak.

Hem bu bonusu vermek istemeyen hem de oyuncudan para kazanmak isteyen PSG ise futbolcuyu satış listesine ekledi.

100 milyon eurodan fazla bonservis kazanmak isteyen PSG, Mbappe'yi satmak için yoğun çaba sarf edecek.

Öte yandan Fransız futbolcu ise 1 sezon daha takımda kalıp, hem bonusunu alıp hem de bedavaya transfer olmayı düşünüyor.