PSG'de Mbappe'nin ayrılığı durumunda ilk hedef Salah

Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'den ayrılması durumunda İngiltere'den, Fransa'ya dev bir hamle gerçekleşecek.

Paris Saint-Germain, genç yıldızı Kylian Mbappe ile yeni sözleşme konusunda zemin ararken oyuncunun transferi de gündemde.

Real Madrid, Barcelona ve Manchester City gibi kulüplerle adı anılan Kylian Mbappe'nin bu yaz Fransız devinden ayrılma ihtimali günden güne artarken, genç yıldızın yerine dev bir aday var.

HEDEF SALAH

Telefoot'un haberine göre Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin ayrılığı durumunda onun yerini Liverpool'dan Mohamed Salah ile doldurmayı planlıyor.

İddiaya göre Fransız devi, yıldız futbolcuyla ilk teması da gerçekleştirdi. Salah'ın transferi Mbappe'nin geleceğine bağlı olacak.

Liverpool formasıyla Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig zaferleri yaşayan Mohamed Salah'ın adı da transferle anılıyor.

Liverpool'daki geleceği bir süredir tartışılan Mısırlı yıldız, gelecek sezon Ligue 1 devinde top koşturabilir.