PSG'de Pochettino dönemi sona eriyor

Fransa Ligue 1'de Paris Saint Germain, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Ligue 1'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Paris Saint Germain, yeni sezona başka bir antrenörle başlayabilir.

Athletic'te yer alan haberde, Mauricio Pochettino ve Paris Saint Germain yönetiminin sözleşme feshi için anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı belirtildi.

2 aday öne çıkıyor

Pochettino ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük için düşünülen isimler arasında Nice'in teknik direktörü Christophe Galtier ve Zinedine Zidane'ın yer aldığı ifade edildi.

Fransız basınında daha önce çıkan haberlerde Roma ile bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Jose Mourinho'nun da Paris ekibiyle görüştüğü ancak Portekizli çalıştırıcının teklifi reddettiği belirtilmişti.

3 kupa kazandı

Tottenham'dan ayrıldıktan sonra bir süre takım çalıştırmayan Pochettino, 2021'de Paris Saint Germain'le anlaşmıştı. Bu sezon kazanılan lig şampiyonluğunun yanı sıra Arjantinli çalıştırıcı, PSG ile Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı.